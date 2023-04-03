Михайлов объяснил, почему СКА уступил ЦСКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

Бронзовый призер чемпионата СССР 1987 года в составе СКА Александр Михайлов объяснил, чего не хватило петербуржцам в первом матче полуфинала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:3 ОТ).

«Надо свои моменты реализовывать, которые создаешь. И еще более ответственно подойти к игре в обороне. Вы же помните, что у ЦСКА было больше шансов в овертаймах, чем у СКА. В процессе игры защитники начали «подсаживаться» и стали допускать ошибки. Надо отнестись более строго к игре в обороне. И, конечно, петербуржцам не хватало первого паса. Защитники отбирают шайбу — нужен первый пас. Игроки СКА порой выбрасывали шайбу из зоны «парашютиком». Не зря ЦСКА больше владел шайбой. А кто шайбой владеет, тот владеет инициативой», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.

Вторая игра серии между армейскими клубами состоится 4 апреля и начнется в 19.30 по московскому времени.