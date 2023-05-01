Михайлов: «Вы же видите по внешнему виду Гусева: какой из него алкоголик?»

Бывший защитник СКА Александр Михайлов высказался об уходе форварда Никиты Гусева из петербургского клуба.

«Каждый тренер подбирает игроков под свое видение. Я думаю, что Гусев еще сыграет и пригодится любому клубу. Игрок неординарный, может решить исход матча. Вообще, таких игроков — единицы в нашем хоккее, умеющих забивать и отдавать голевые передачи», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.

Также он прокомментировал версию о «пивной зависимости» Гусева, прозвучавшую в СМИ.

«Я не могу говорить о том, чего не знаю. Я с ним пиво не пил. С ним пил пиво Ковальчук, и он сказал, что Гусев не является пивным алкоголиком. У него нет такой зависимости. От того, что выпил после игры банку пива, не думаю, что можно разучиться играть в хоккей. Вы же видите по внешнему виду Гусева: какой из него алкоголик? Это сразу видно было бы при таких нагрузках. Мы не можем сказать, что он плохо или мало двигался на льду», — добавил экс-игрок.

В воскресенье, 30 апреля, СКА и Гусев расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.