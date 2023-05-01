КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:40

Михайлов: «Вы же видите по внешнему виду Гусева: какой из него алкоголик?»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник СКА Александр Михайлов высказался об уходе форварда Никиты Гусева из петербургского клуба.

«Каждый тренер подбирает игроков под свое видение. Я думаю, что Гусев еще сыграет и пригодится любому клубу. Игрок неординарный, может решить исход матча. Вообще, таких игроков — единицы в нашем хоккее, умеющих забивать и отдавать голевые передачи», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.

Также он прокомментировал версию о «пивной зависимости» Гусева, прозвучавшую в СМИ.

«Я не могу говорить о том, чего не знаю. Я с ним пиво не пил. С ним пил пиво Ковальчук, и он сказал, что Гусев не является пивным алкоголиком. У него нет такой зависимости. От того, что выпил после игры банку пива, не думаю, что можно разучиться играть в хоккей. Вы же видите по внешнему виду Гусева: какой из него алкоголик? Это сразу видно было бы при таких нагрузках. Мы не можем сказать, что он плохо или мало двигался на льду», — добавил экс-игрок.

В воскресенье, 30 апреля, СКА и Гусев расторгли соглашение по обоюдному согласию сторон.

В сезоне-2022/23 30-летний российский хоккеист провел 37 матчей за СКА в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 49 (23+26) очков. В плей-офф на его счету 13 игр и 12 (5+7) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mihajlov-vy-zhe-videli-guseva-nu-kakoj-iz-nego-alkogolik/
Никита Гусев
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
2
Обсудить
Читайте также
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Американский журналист назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе
В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой «истинным лицом» Киева
В КНДР заявили о желании США превратить Южную Корею в ядерный аванпост
Голливудские сценаристы проведут крупнейшую за 15 лет забастовку
Популярное видео
«Кто чемпионы? Мы чемпионы!» Победная раздевалка ЦСКА
Радулов: финал — это как вылет в первом раунде
Морозов: Билялетдинов, чемпионство ЦСКА, итоги сезона КХЛ
Серебряков, Шулак, Тамбиев: интервью спортдира «Адмирала»
Сушинский: что творится в «Авангарде», Курьянов — новый генменеджер
Хартли и «Авангард», Толчинский и СКА: студия «СЭ»
Перед финалом Кубка Гагарина и сезон в ВХЛ
Проблемы СКА, Квартальнов в Минске, назначение Разина
«Ак Барс» в финале, что будет в «Авангарде», Гусев и СКА
Ларионов — во втором раунде, провал «Салавата»
Квартальнов и «Спартак», арена «Сибири», «Ак Барс» выиграл «Восток»
Слова Крылова, скандал с гимном в Сибири, провал «Барыса»
«Адмирал» — гроза авторитетов. Что будет дальше с клубом?
Григорий Дронов: кризис «Магнитки», конкуренция на «Востоке»
Провал «Спартака», почему не играет Гусев, странные матчи в КХЛ
Кто сотворил сказку «Торпедо», останется ли Ларионов, раскупят ли звезд команды: лайв
Ларионов победил СКА, «Ак Барс» выиграет Восток?
Мичков о сезоне в «Сочи»: интервью после победы над «Спартаком»
Николай Голдобин: почему его сажают в запас, поедет ли в НХЛ
Егор Яковлев: что творится в «Магнитке», боялись ли Квартальнова
Илья Ежов: что он сказал скамейке «Ак Барса» и Радулову
Скандал с Проворовым, безумный сезон «Бостона», танкинг за Бедарда
Радулов vs Шевченко: яркий разговор со звездой «Ак Барса»
Кто же победит на «Востоке», огненное «Зеленое дерби»
Шипачев: Знарок и проблемы «Ак Барса», отношения с Радуловым и Билялетдинов
Кулемин: конец карьеры, заражение и травма, лимит на легионеров в КХЛ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Динамо» заявили, что близки к подписанию Пакетта

«Авангард» обменялся хоккеистами с «Северсталью»