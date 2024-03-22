Михайлов — об игре СКА в серии с «Автомобилистом»: «Нельзя так грубо ошибаться в обороне»

Бывший защитник СКА Александр Михайлов высказался об игре армейского клуба в серии второго раунда Кубка Гагарина с «Автомобилистом».

«Армейцам надо забивать голы. Не просто делать «навал», а играть в хоккей, который принесет результат. И нельзя так грубо ошибаться в обороне. Не имеют права так играть защитники. Все голы «Автомобилист» забил, используя грубые промахи. Ну разве может так игрок дарить шайбу сопернику, как было в овертайме третьего матча? Про эти ляпы все эксперты говорят», — цитирует Михайлова «РБ Спорт».