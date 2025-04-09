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9 апреля, 14:43

Михайлов продлил контракт с «Ладой»

Камила Абдурахманова
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«Лада» подписала с нападающим Никитой Михайловым односторонний контракт на два сезона, сообщает клубная пресс-служба.

Михайлов перешел в «Ладу» в ноябре 2023 года в результате обмена с «Авангардом». Прошедший сезон стал для 26-летнего игрока самым результативным в КХЛ: за 63 матча он набрал 36 (13+23) очков и стал лучшим бомбардиром «Лады».

20 марта 2025 года Михайлов забросил 3 шайбы в ворота «Амура» и стал автором первого хет-трика «Лады» в КХЛ.

Всего в КХЛ Михайлов провел 239 игр и набрал 87 (33+54) очков.

Источник: ХК «Лада»
Никита Михайлов
КХЛ
ХК Лада
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