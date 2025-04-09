Михайлов продлил контракт с «Ладой»

«Лада» подписала с нападающим Никитой Михайловым односторонний контракт на два сезона, сообщает клубная пресс-служба.

Михайлов перешел в «Ладу» в ноябре 2023 года в результате обмена с «Авангардом». Прошедший сезон стал для 26-летнего игрока самым результативным в КХЛ: за 63 матча он набрал 36 (13+23) очков и стал лучшим бомбардиром «Лады».

20 марта 2025 года Михайлов забросил 3 шайбы в ворота «Амура» и стал автором первого хет-трика «Лады» в КХЛ.

Всего в КХЛ Михайлов провел 239 игр и набрал 87 (33+54) очков.