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Сегодня, 17:04

Михайлов прокомментировал поражение СКА от московского «Динамо»

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение СКА в матче КХЛ с московским «Динамо» (3:5).

«СКА хорошо начал матч, повел в счете, но затем не хватило спортивного характера. Такая команда, как СКА, не должна проигрывать, ведя 3:0. Больше я тут говорить ничего не хочу. Пускай разбирается тренерский штаб», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».

Московская команда одержала победу над армейцами с Невы третий раз в сезоне. «Динамо» набрало 61 очко и вышло на четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 57 баллами идет на шестой позиции.

Источник: «ВсеПроСпорт»
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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
Борис Михайлов
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