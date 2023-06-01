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Сегодня, 14:48

Михайлов: «Может, психологический климат в СКА не подошел Жафярову»

Алина Савинова
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Бывший защитник СКА Александр Михайлов высказался об уходе из петербургского клуба нападающего Дамира Жафярова.

«Он то вспыхивал, то угасал. Играть хорошо он может. Видимо, надо создавать какие-то условия, еще что-то. Может, психологический климат, который был в СКА, Жафярову не подошел. Бывает так, что хоккеист, потерявшийся в одной команде, переходит в другую и начинает там светить как яркая звезда. Все индивидуально. Яшкин, Гусев, Жафяров — игроки достойные. Если бы они остались в СКА, было бы неплохо. Надеюсь, не будет худа без добра», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.

31 мая главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Жафяров покинул клуб.

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий провел за СКА 63 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф он сыграл в 12 встречах и набрал 9 (1+8) очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-mihajlov-mozhet-psihologicheskij-klimat-v-ska-ne-podoshel-yashkinu-i-zhafyarovu/
Дамир Жафяров
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