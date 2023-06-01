Михайлов: «Может, психологический климат в СКА не подошел Жафярову»

Бывший защитник СКА Александр Михайлов высказался об уходе из петербургского клуба нападающего Дамира Жафярова.

«Он то вспыхивал, то угасал. Играть хорошо он может. Видимо, надо создавать какие-то условия, еще что-то. Может, психологический климат, который был в СКА, Жафярову не подошел. Бывает так, что хоккеист, потерявшийся в одной команде, переходит в другую и начинает там светить как яркая звезда. Все индивидуально. Яшкин, Гусев, Жафяров — игроки достойные. Если бы они остались в СКА, было бы неплохо. Надеюсь, не будет худа без добра», — приводит «РБ Спорт» слова Михайлова.

31 мая главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Жафяров покинул клуб.

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий провел за СКА 63 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 44 (16+28) очка. В плей-офф он сыграл в 12 встречах и набрал 9 (1+8) очков.