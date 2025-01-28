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Сегодня, 19:36

Михайлов рассказал, что недоволен результатами ЦСКА

Камила Абдурахманова
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал поражение ЦСКА от «Спартака» в рамках КХЛ.

«Для зрителей была интересная, быстрая игра. А побеждает всегда тот, кто забивает. Кроме того, нельзя играть в обороне так, как это позволял себе ЦСКА. Кто возвращаться в защиту будет? У каждого игрока есть свои обязанности. Защитник, прежде всего, следит за своими воротами, и если выполняет задачи на «пятерку», тогда может вовремя подключиться в атаку. А если просто так бегать, что из этого выйдет? «Спартак» был более организованным, тогда как у ЦСКА было столько брака при хорошей самоотдаче, второй пас — постоянно мимо. Что касается в целом результатов армейцев, начало чемпионата было таким же. Тренеры вместе с игроками должны исправлять ситуацию. Если спросите меня, то я результатами, конечно, недоволен», — сказал Михайлов «ВсеПроСпорт».

В понедельник в «Мегаспорте» прошел матч, в котором команда Алексея Жамнова одержала победу со счетом 4:1.

«Спартак» набрал 64 очка и занимает 2-е место в Западной конференции. ЦСКА располагается на пятой строчке — 62 очка.

Источник: «ВсеПроСпорт»
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
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