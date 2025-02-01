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Сегодня, 04:04

Михайлов: «Ротенберг побьет мой рекорд по матчам во главе СКА, какие его годы»

Сергей Разин
корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов считает, что Роман Ротенберг побьет его рекорд по количеству матчей на посту главного тренера СКА.

«А сколько у меня-то матчей? 630? Ротенберг побьет мой рекорд, какие его годы. Он же еще совсем молодой, у него все впереди. Честно говоря, не задумывался об этом достижении. Сколько я шайб забил, знаю, а вот про количество матчей не думал даже. Это больше журналистам и болельщикам интересно, а тренер отдается работе и на такие цифры внимания не обращает», — приводит слова Михайлова «ВсеПроСпорт».

После победы над «Спартаком» (4:3Б) Ротенберг вышел на третье место по количеству игр в качестве тренера армейцев (237). Вторую строчку занимает Николай Пучков (507), возглавляет список Михайлов (630).

Источник: ВсеПроСпорт
ХК СКА
Борис Михайлов
Роман Ротенберг
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