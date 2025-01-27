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Сегодня, 11:04

Михайлов — о травмах Никишина и Кузнецова в СКА: «Такие моменты показывают силу коллектива — способен ли он без лидеров показывать результат»

Даниил Аршавский
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал травмы игроков СКА: защитника Александра Никишина и нападающего Евгения Кузнецова.

«Могу только сказать, что травма любого игрока, а тем более ведущего, — потеря для команды. Это сказывается на всем, в том числе на рисунке игры. Можно лишь пожелать и Кузнецову, и Никишину скорейшего возвращения на лед. С другой стороны, такие моменты показывают силу коллектива — способен ли он без лидеров показывать результат», — цитирует Михайлова «ВсеПроСпорт».

Капитан СКА Никишин получил сотрясение 22 января в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (5:2). В нынешнем сезоне защитник набрал 29 (11+ 18) очков в 43 играх.

32-летний Кузнецов также получил травму головы 25 декабря на встрече FONBET чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:6). На счету форварда 33 (10+23) очка в 32 матчах.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Александр Никишин
Борис Михайлов
травма
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