Михайлов считает, что турецким командам рано играть в КХЛ

Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» подписание меморандума о сотрудничестве между федерациями хоккея России и Турции.

«А почему бы и нет? Пускай турки учатся. Или мы их будем учить. Президент турецкой федерации хоккея предложил заявить свой клуб в КХЛ? На сегодняшний день турецкой команде рано играть в КХЛ, а в будущем можно», — сказал Михайлов «СЭ».

В четверг, 9 мая, Федерация хоккея России (ФХР) подписала меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея.