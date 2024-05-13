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Сегодня, 18:14

Михайлов считает, что турецким командам рано играть в КХЛ

Сергей Жуков
корреспондент
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Почетный президент ЦСКА Борис Михайлов прокомментировал «СЭ» подписание меморандума о сотрудничестве между федерациями хоккея России и Турции.

«А почему бы и нет? Пускай турки учатся. Или мы их будем учить. Президент турецкой федерации хоккея предложил заявить свой клуб в КХЛ? На сегодняшний день турецкой команде рано играть в КХЛ, а в будущем можно», — сказал Михайлов «СЭ».

В четверг, 9 мая, Федерация хоккея России (ФХР) подписала меморандум о сотрудничестве с Турецкой федерацией хоккея.

КХЛ
Борис Михайлов
ФХР
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