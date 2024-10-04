Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:45

Михайлов о новичке СКА Деанджело: «Видно — старается, все в охоточку... Отличный защитник!»

Александр Кружков
Обозреватель
Telegram Дзен

Легендарный капитан ЦСКА и сборной СССР, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов в интервью «СЭ» высказал мнение о новичке СКА — 28-летнем американском защитнике Тони Деанджело.

— Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?

— Приглашение в СКА Тони Деанджело. Серьезное усиление. Конечно, посмотрим, как проявит себя на длинной дистанции. Пока к американцу никаких вопросов. В первом же матче с «Северсталью» выглядел здорово, три результативные передачи отдал. В следующем, с «Куньлунем», еще две. Видно — старается, все в охоточку... Отличный защитник!

Борис Михайлов. «Харламов на площадке умел все. Еще и на трибуну успевал смотреть». Борису Михайлову — 80!

Тони Деанджело
КХЛ
ХК СКА
Борис Михайлов

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Первый гол Виллиана Жозе принес «Спартаку» победу над «Динамо»
«Ростов» Карпина разваливается на куски, тренер скандалит с судьями, голов нет совсем. Что происходит в «Ростове»
Губернатор Орловской области сообщил о ракетной опасности в регионе
Начался ли полномасштабный конфликт на Ближнем Востоке. Разбор
«Зенит» разгромил «Акрон» в матче Кубка России
ФСБ установила причастных к подготовке убийства офицеров ВКС
Сегодня
Вчера
Неделя