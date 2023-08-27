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Сегодня, 14:59

Михайлов: «Я бы приостановил членство в ИИХФ до тех пор, пока наши сборные не восстановят»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Борис Михайлов поделился мнением об отстранении сборной от международных соревнований.

«Будь моя воля, то, как только они отстранили наши национальные сборные от чемпионата мира и всех международных соревнований, я бы приостановил членство федерации до тех пор, пока наши сборные не восстановят», — цитирует Михайлова ТАСС.

Кроме того, Михайлов считает, что ИИХФ не имеет права влиять на КХЛ в ситуации голкипера ЦСКА Ивана Федотова.

«Она может влиять на Национальную хоккейную лигу? Нет. Так почему она влияет на КХЛ?», — добавил Михайлов.

Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация накажет ЦСКА, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».

Источник: ТАСС
Иван Федотов
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
ФХР
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