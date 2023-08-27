Михайлов: «Я бы приостановил членство в ИИХФ до тех пор, пока наши сборные не восстановят»

Сегодня, 14:59
Заслуженный тренер России Борис Михайлов поделился мнением об отстранении сборной от международных соревнований.
«Будь моя воля, то, как только они отстранили наши национальные сборные от чемпионата мира и всех международных соревнований, я бы приостановил членство федерации до тех пор, пока наши сборные не восстановят», — цитирует Михайлова ТАСС.
Кроме того, Михайлов считает, что ИИХФ не имеет права влиять на КХЛ в ситуации голкипера ЦСКА Ивана Федотова.
«Она может влиять на Национальную хоккейную лигу? Нет. Так почему она влияет на КХЛ?», — добавил Михайлов.
Ранее глава ИИХФ Люк Тардиф заявил, что организация накажет ЦСКА, если 1 сентября Федотов примет участие в стартовом матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».
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|19:00
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ЦСКА – Ак Барс
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