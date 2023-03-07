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Сегодня, 16:46

Михайлов заявил, что с ЦСКА не сможет завоевать Кубок Гагарина

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оценил игру ЦСКА в серии против «Северстали».

«Как оцениваю то, что ЦСКА уступает в серии? Отрицательно. Но матчей еще много, серия длится до четырех побед. Будем надеяться, что все будет в порядке. Есть ли какая-то недооценка «Северстали»? Во-первых, очень здорово, что эта команда третий год подряд выходит в плей-офф. Это показывает стабильность работы тренера. Во-вторых, видно, что команда с каждым годом играет все лучше и лучше. На сегодняшний момент результат говорит сам за себя: «Северсталь» не только не уступает ведущей команде российского хоккея ЦСКА, но и ведет в счете. Что жду от ЦСКА? Я жду завоевания Кубка Гагарина. Но с такой игрой мы его, конечно, не завоюем», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

На данный момент счет в серии 2-1 в пользу «Северстали».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/boris-mihajlov-zhdu-ot-tsska-zavoevaniya-kubka-gagarina-no-s-takoj-igroj-my-ego-konechno-ne-zavoyuem/
Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Борис Михайлов
Кубок Гагарина
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