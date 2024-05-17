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Сегодня, 14:18

Михеев подписал двухлетний контракт с московским «Динамо»

Владислав Корегин
Артем Михеев.
Фото Global Look Press
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Нападающий Артем Михеев стал игроком московского «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

По информации источника, контракт 28-летнего хоккеиста со столичной командой рассчитан на два года.

30 апреля Михеев покинул «Сибирь». В прошедшем сезоне форвард отыграл 68 матчей за новосибирский клуб, в которых забросил 13 шайб и отдал 6 результативных передач.

Ранее в своей карьере российский нападающий защищал цвета «Ак Барса», «Торпедо», «Трактора», новокузнецкого «Металлурга» и «Югры». Всего в КХЛ он провел 367 встреч, набрав 68 (37+31) очков.

Источник: ХК «Динамо» (Москва)
Артем Михеев
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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