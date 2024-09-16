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Сегодня, 07:13

Михеев — о победе над минским «Динамо»: «Хорошо, что выправили ситуацию и продолжили играть»

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард московского «Динамо» Артем Михеев подвел итоги ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (6:3).

— Думаю, где-то минут на 10 отпустили свою игру и за это быстро поплатились, — приводит слова Михеева официальный сайт клуба. — Хорошо, что потом выправили ситуацию и продолжили играть.

— Насколько важен первый гол за новую команду?

— Конечно, важно забить поскорее гол за новую команду — это придает уверенность.

— Вы в единственной тройке, которая играет вместе с самого начала сборов. Насколько это помогает?

— С каждым днем комфортнее, потому что лучше понимаешь партнеров, кто и что будет делать по ситуации, будем стараться еще улучшить свою игру.

— Впереди матч с ЦСКА, еще одно московское дерби. Успел ли ощутить, насколько принципиальны для болельщиков эти матчи со столичными командами?

— Думаю, да, Ажиотаж, болельщики — все это добавляет драйва, поэтому будем стараться выиграть.

Московская команда набрала 4 очка за пять встреч и поднялась на 9-е место в турнирной таблице Западной конференции. У минчан 6 очков и третья позиция.

Источник: Сайт ХК Динамо Москва
Илья Михеев
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Динамо (Москва)

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