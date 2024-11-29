Михеев заявил, что О'Делла не хватает «Динамо»

Хоккеист столичного «Динамо» Артем Михеев прокомментировал отсутствие канадского нападающего Эрика О'Делла в составе бело-голубых на матчах регулярного FONBET чемпионата КХЛ.

«Эрика, конечно, не хватает. Он такой, знаете, энергетик. Ждем его возвращения», — заявил Михеев Legalbet.ru

Отметим, что 34-летний хоккеист О'Делл не участвует в матчах с 8 октября. По информации из СМИ, он почувствовал ухудшение состояния здоровья, связанное с его предыдущими проблемами. Врачи клуба разрешили ему взять двухнедельный перерыв.