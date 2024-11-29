Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:35

Михеев заявил, что О'Делла не хватает «Динамо»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Хоккеист столичного «Динамо» Артем Михеев прокомментировал отсутствие канадского нападающего Эрика О'Делла в составе бело-голубых на матчах регулярного FONBET чемпионата КХЛ.

«Эрика, конечно, не хватает. Он такой, знаете, энергетик. Ждем его возвращения», — заявил Михеев Legalbet.ru

Отметим, что 34-летний хоккеист О'Делл не участвует в матчах с 8 октября. По информации из СМИ, он почувствовал ухудшение состояния здоровья, связанное с его предыдущими проблемами. Врачи клуба разрешили ему взять двухнедельный перерыв.

Источник: Legalbet.ru
Артем Михеев
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Читайте также
Звезду «Спартака» забирают в топ-лигу. Главные трансферные слухи РПЛ
Уехавшая из России фигуристка Куракова жалуется на угрозы в соцсетях
Двое россиян на следовавшем в Антарктиду лайнере прекратили голодовку
Российский футбольный арбитр Эмир Привалов умер в возрасте 28 лет
У Карена Хачанова родился второй сын
Песков ответил Байдену, осудившему ответные российские удары по Украине
Сегодня
Вчера
Неделя