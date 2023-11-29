Миллер заработает в «Ак Барсе» 46 миллионов рублей за три года контракта

Как стало известно «СЭ», американский защитник Митчелл Миллер заработает в «Ак Барсе» 46 миллионов рублей за три года контракта.

В этом сезоне его зарплата составляет 7 миллионов рублей в год, в следующем — 16 миллионов, в сезоне-2025/26 — 23 миллиона рублей в год.

21-летний американский хоккеист начинал сезон в чемпионате Словакии, где в составе «Липтовски Микулаш» набрал 29 (6+23) очков в 19 встречах.

В ноябре 2022 года американец подписал контракт новичка с «Бостоном», но соглашение было разорвано, после того как стало известно о его издевательствах над одноклассником-инвалидом Айзаей Мейером-Кротерсом в 2016 году и жестоком обращении с ним.