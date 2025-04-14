Миллер: «Легионеры «Динамо» пытаются залезть нам в голову»

14 апреля, 22:24
Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер после второго матча второго раунда Кубка Гагарина против московского «Динамо» (2:0, 2-0) прокомментировал игру легионеров соперника.
— Доволен сегодняшней игрой?
— Нет удовлетворения на 100 процентов. Мы одержали две важные победы на выезде.
— В каких компонентах «Ак Барс» сильнее соперника?
— Много позитивного было в этом матче. Они любят растягивать оборону, забегать за защитников.
— Как относишься к легионерам московского «Динамо»?
— Очень сложная команда. Тяжело играть против всех игроков команды. Это часть игры. Все хотят победить. Они пытаются залезть нам в голову. Нам надо сохранять спокойствие и играть в свой хоккей.