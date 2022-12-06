Министерство спорта утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ

Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в Континентальной хоккейной лиге с 1 августа 2023 года, говорится в приказе, опубликованном 6 декабря на интернет-портале правовой информации.

В текущем сезоне клубы КХЛ могут заявлять пять легионеров, в следующем — не больше трех. Решение было принято после обращения Федерации хоккея России.

Кроме того, будет сокращено количество легионеров в ВХЛ и ВХЛ-Б — с четырех до трех.

3 декабря президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что вопрос о сокращении лимита на легионеров будет обсуждаться на совете руководителей клубов 9-го числа в Челябинске.