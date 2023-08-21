Министр спорта Матыцин назвал новую арену в Омске подарком для всей России

Министр спорта РФ Олег Матыцин прокомментировал открытие новой хоккейной арены в Омске.

— Хочу выразить отдельную признательность всем, кто имел отношение к этому грандиозному проекту с самого начала и до завершения. Это огромный подарок всей нашей стране и, прежде всего, Омску. Знаю, как команда переживала, когда играла в Балашихе. Я был там много раз и наблюдал мощную команду. Тем не менее вам чуть-чуть не хватало тепла и поддержки омичей. Сейчас у вас это есть. И я хочу поздравить «Авангард» с этим, — сказал Матыцин.

Новая хоккейная арена в Омске была построена в 2022 году и введена в эксплуатацию в сезоне-2022/23. С 2018 года до момента введения нового стадиона в эксплуатацию «Авангард» проводил домашние матчи в Балашихе.