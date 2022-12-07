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КХЛ

Сегодня, 17:20

Министр спорта России заявил, что снижение числа легионеров в КХЛ должно пойти во благо российского хоккея

Иван Шитик
Корреспондент
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Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что снижение числа легионеров в клубах Континентальной хоккейной лиги должно пойти во благо российского хоккея.

«Решение о снижении количества легионеров в КХЛ до трех должно пойти во благо российского хоккея, подхлестнуть его развитие, дать дополнительные возможности российским игрокам. Полагаю, на данном этапе это именно то, что нужно нашему хоккею. Если обстоятельства изменятся, мы готовы реагировать на них совместно с Федерацией хоккея России», — приводит слова Матыцина ТАСС.

Министерство спорта РФ утвердило ужесточение лимита на легионеров в КХЛ с 1 августа 2023 года.

В настоящий момент российские клубы могут вносить в заявку на матчи лиги до пяти легионеров.

Источник: https://tass.ru/sport/16528235
КХЛ
Олег Матыцин
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