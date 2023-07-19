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Сегодня, 10:40

Министр спорта Татарстана: «У «Ак Барса» был очень сложный сезон, несмотря на красивый финал»

Константин Белов
Корреспондент
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Министр спорта Татарстана Владимир Леонов поделился с «СЭ» мнением о прошлом сезоне «Ак Барса» в КХЛ и Кубке Гагарина.

— «Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина. Как оцените сезон для клуба?

— Был очень сложный сезон для клуба, несмотря на красивый финал, — сказал Леонов «СЭ». — Была трагическая ситуация, когда мы оказались там, где нам не надо быть. Административные меры, которые были приняты, помогли. Надо отдать должное Зинэтулу Хайдяровичу, что он согласился на это предложение. Никогда не говори никогда. Без изменений, с этим же составом мы стали первыми в регулярке. Для меня «Ак Барс» — такой же чемпион.

— Какие ожидания от «Ак Барса»?

— Мы все ставим амбициозные цели. Надо работать на то, чтобы попасть в плей-офф, а там стремиться, чтобы выйти в финал и выиграть его.

В сезоне-2022/23 «Ак Барс» проиграл ЦСКА в финале Кубка Гагарина со счетом 3-4.

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