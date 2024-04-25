«Миннесота» поздравила Юрова с победой в Кубке Гагарина

«Миннесота» поздравила нападающего «Металлурга» Данилу Юрова с победой в Кубке Гагарина.

«Миннесота» в 2022 году выбрала россиянина под 24-м номером драфта НХЛ.

«Наивысшая награда. Поздравляем Данилу с замечательным сезоном в КХЛ», — говорится в сообщении «Миннесоты» в соцсетях.

В минувшем сезоне 20-летний Юров набрал 49 (21+28) очков в регулярном чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина на его счету 9 (6+3) очков в 23 играх.

24 апреля «Металлург» обыграл «Локомотив» (2:1) в четвертом матче серии и выиграл Кубок Гагарина.

«Металлург» в третий раз в своей истории завоевал Кубок Гагарина. Это лучший результат в турнире. Также по три трофея имеют ЦСКА и «Ак Барс».