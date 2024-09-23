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Сегодня, 18:54

Минское «Динамо» подписало игрока НХЛ Криса Тирни

Алина Савинова
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Канадский нападающий «Нью-Джерси» Крис Тирни перешел в минское «Динамо», сообщает пресс-служба белорусской команды.

Одностороннее соглашение с 30-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

В сезоне-2023/24 Тирни провел 52 матча за «Нью-Джерси», в которых забросил 4 шайбы и сделал 8 результативных передач. Ранее форвард также играл за «Сан Хосе», «Оттаву», «Флориду» и «Монреаль». Всего на его счету в НХЛ 689 матчей и 260 (85+175) очков.

После шести игр минское «Динамо» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 8 очками.

Источник: https://t.me/hcdinamoby/38591
Крис Тирни
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)

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