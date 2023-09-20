Минское «Динамо» подписало нападающего Основина

Нападающий Вячеслав Основин стал игроком минского «Динамо». Срок контракта игрока клуб не сообщил.

29-летний хоккеист минувший сезон провел в «Сибири». Он сыграл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 22 (8+14) очка. В плей-офф на счету Основина 3 игры.

Суммарно в КХЛ в составе ЦСКА, «Сибири», «Трактора», «Ак Барса» форвард провел 532 матча и набрал 162 (87+75) очка.