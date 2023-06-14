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КХЛ

Сегодня, 10:33

Минское «Динамо» подписало нападающего Секерина

Ана Горшкова
Корреспондент
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Белорусский нападающий Иван Секерин переходит в минское «Динамо».

Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с воспитанником гомельской хоккейной школы рассчитан на три года.

В минувшем сезоне 21-летний форвард провел 60 игр за «Гомель» в чемпионате Белоруссии, заработав 38 (11+27) очков при показателе полезности «+17». В Кубке Салея Секерин сыграл 8 матчей и набрал 3 (2+1) очка. В составе «рысей» он становился серебряным призером чемпионата Белоруссии в сезоне-2020/21.

В мае форвард вызывался в состав национальной сборной Белоруссии под руководством Дмитрия Квартальнова на майский тур, где провел 6 матчей без набранных очков.

Источник: https://t.me/hcdinamoby/25995
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
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