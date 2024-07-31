Минское «Динамо» представило тренерский штаб на сезон-2024/25

Минское «Динамо» представило тренерский штаб на новый сезон КХЛ.

Главным тренером белорусской команды останется Дмитрий Квартальнов, его ассистентами будут Сергей Пушков и Павел Перепехин. Кроме того, в клубе продолжат работать тренер вратарей Дмитрий Журавский, тренер по индивидуальному развитию Дмитрий Астапенко, тренер по ОФП Нормундс Силиньш и тренер-видеооператор Борис Король.

По сравнению с предыдущим сезоном штаб покинули Андрей Мезин и Александр Андриевский.

58-летний Квартальнов возглавляет команду с 2023 года. В сезоне КХЛ-2023/24 «Динамо» под его руководством заняло 8-е место в турнирной таблице Западной конференции, дающее право сыграть в плей-офф. В 1/8 финала минчане уступили московским одноклубникам (2-4 в серии).