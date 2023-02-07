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КХЛ

Сегодня, 21:55

Минское «Динамо» одержало победу над «Спартаком»

Руслан Минаев
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Минское «Динамо» дома одержало победу над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1.

В составе минчан забивали Седрик Пакетт, Ник Меркли и Дмитрий Коробов. У красно-белых отметился Павел Кукштель.

«Спартак» потерпел 5-е поражение подряд.

«Динамо» с 63 очками занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» — с 58 очками на 9-й строчке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Голы: Кукштель — 1 (Талалуев, Цыплаков), 4:24 — 0:1. Пакетт — 13 (Варфоломеев), 32:36 — 1:1. Меркли — 18, 39:26 — 2:1. Коробов — 3 (п.в.), 59:27 — 3:1.

Вратари: Колосов — Рибар (58:33 — 59:27).

Штраф: 19 — 17.

Броски: 33 (5+15+13) — 30 (8+10+12).

Судьи: Бирин, Юдаков.

7 февраля. Минск. «Минск-Арена».

КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Спартак (Москва)
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