Минское «Динамо» заключило новый контракт с нападающим Горбуновым

Минское «Динамо» подписало новый контракт с нападающим Романом Горбуновым.

Соглашение будет действовать до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 26-летний Горбунов набрал 30 (17+13) очков в 67 матчах при показателе полезности «+5». Следующий сезон станет четвертым для игрока в составе «Динамо».

Также минская команда сообщила, что молодые нападающие Егор Игнатенко и Егор Клавдиев продлили контракты с клубом. Срок новых двусторонних соглашений рассчитан на три года.

В минувшем сезоне Игнатенко провел 12 матчей в КХЛ без набранных очков. В МХЛ у Игнатенко 35 игр и 21 (5+16) очко, коэффициент полезности «+4».

Клавдиев в дебютном сезоне КХЛ провел 3 поединка тоже без очков. Далее хоккеист восстанавливался после повреждения. За «Динамо-Шинник» нападающий сыграл 4 матча и забросил три шайбы, показатель полезности «+3».