Минспорта РФ утвердил лимит в пять легионеров на следующий сезон КХЛ

Клубы КХЛ в следующем сезоне смогут заявлять на каждый матч до пяти иностранных игроков.

Как информирует ТАСС, соответствующий приказ утвердило Министерство спорта РФ.

При этом в заявку можно будет включить только одного голкипера с иностранным паспортом.

В сезоне-2023/24 клубы могли заявлять на матчи до трех иностранцев.

В апреле стало известно, что правление Федерации хоккея России (ФХР) поддержало проект увеличения лимита на легионеров с трех до пяти в новом сезоне КХЛ, который стартует 3 сентября.