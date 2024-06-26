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Сегодня, 15:24

Минспорта РФ утвердил лимит в пять легионеров на следующий сезон КХЛ

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Клубы КХЛ в следующем сезоне смогут заявлять на каждый матч до пяти иностранных игроков.

Как информирует ТАСС, соответствующий приказ утвердило Министерство спорта РФ.

При этом в заявку можно будет включить только одного голкипера с иностранным паспортом.

Алекс Гальченюк (СКА), Рид Буше (&laquo;Авангард&raquo;) и&nbsp;Дмитрий Яшкин (&laquo;Ак&nbsp;Барс&raquo;). В следующем сезоне в КХЛ вернут лимит в пять легионеров

В сезоне-2023/24 клубы могли заявлять на матчи до трех иностранцев.

В апреле стало известно, что правление Федерации хоккея России (ФХР) поддержало проект увеличения лимита на легионеров с трех до пяти в новом сезоне КХЛ, который стартует 3 сентября.

Источник: ТАСС
КХЛ
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