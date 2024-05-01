Миронов — о переходе из «Динамо» в «Спартак»: «Это как съехать от родителей. Страшно, но когда-то же нужно это делать»

Защитник «Спартака» Андрей Миронов прокомментировал переход из «Динамо» в команду красно-белых. Хоккеист также поблагодарил бело-голубых за сотрудничество.

«В «Динамо» я провел всю свою жизнь. И сейчас меня переполняют очень странные чувства.

Это как съехать от родителей. Страшно, но когда-то же нужно это делать.

В «Динамо» я рос и развивался, падал и поднимался, проигрывал и побеждал.

Сейчас нужно двигаться дальше. Уже в другом клубе. Знаю, что у некоторых мое решение вызывает негативную реакцию, но так будет лучше для меня и моей семьи в первую очередь.

И как бы ни менялась моя жизнь, буква «Д» всегда была, есть и будет в моем сердце», — написал Миронов в своем Telegram-канале.

Контракт с обладателем Кубка Гагарина подписан на два сезона — до 31 мая 2026 года.

На протяжении всей карьеры в КХЛ 29-летний защитник играл за московское «Динамо». Он провел 644 матча, набрав 173 (43+130) очка. Защитник является рекордсменом бело-голубых по количеству матчей.