Миронов стал рекордсменом «Динамо» по матчам в чемпионатах России

Капитан «Динамо» Андрей Миронов установил клубный рекорд по количеству матчей в чемпионатах России.

29-летний защитник вышел на лед в третьем матче серии против «Трактора» во втором раунде Кубка Гагарина. Эта игра стала для него 643-й за бело-голубых.

Предыдущим рекордсменом был Сергей Вышедкевич, который провел за «Динамо» 642 матча. Он выступал за московский клуб с 1993 по 1996 и с 2001 по 2010 год.

Миронов дебютировал за «Динамо» в сентябре 2012 года. В текущем сезоне он набрал 21 (5+16) очко в 66 матчах регулярного чемпионата и пока не отличился результативными действиями в плей-офф.