Мирошниченко: «Главная цель — попасть в НХЛ и играть там всю жизнь, как Овечкин»

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко поделился эмоциями от своего первого матча в КХЛ после победы над лимфомой Ходжкина.

В воскресенье, 4 декабря Мирошниченко дебютировал за «Авангард» в матче с «Трактором» (5:1). 18-летний россиянин провел на площадке 4 минуты и 28 секунд и не отличился результативными действиями.

— Провел хорошие смены, хоть их было и немного, — сказал Мирошниченко. — Все супер, мне все понравилось.

— Как сегодня прошел день перед матчем? Сильно ли нервничал?

— Не особо сильно нервничал. Очень готовился к этому матчу. Да и выходить играть в КХЛ мне не впервой. Это моя работа. Все супер. Конечно, это долгожданное событие. Все родные переживали, поздравили меня.

Не почувствовал какой-то разницы по сравнению с Вышкой. Все равно тут никто не бежит сломя голову. Здесь все мастеровитые хоккеисты. Тренеры перед матчем просто сказали, чтобы играл в свою игру и не переживал. Особо не было установок. Конечно, хотелось бы сыграть больше, чем несколько смен. Но мне этого хватило, чтобы прочувствовать эту атмосферу.

— Что тебе сказал Кравец после матча?

— Все супер. Сказал, что я молодчик, прекрасный человек.

— Ты сегодня хитовал не только соперников, но и столкнулся с Павлом Дедуновым?

— Объехал соперника, поехал на смену, а Паша побежал загонять, и я его не увидел.

— Тебе, похоже, все равно кого хитовать: ровесников или взрослых.

— Конечно. Когда выходишь на площадку, то там все равно кто бежит против тебя. Нужно только собраться, чтобы тебя не убили.

— Какие цели вы поставили на этот сезон?

— Первоначальная цель — закрепиться в составе. Дальше уже посмотрим. Самая главная — наверное, попасть в НХЛ и играть там всю жизнь, как Саня Овечкин. Иду по ступенькам выше и выше.

— Где тебе сейчас будет полезнее играть после такого перерыва?

— Я поиграл немного в МХЛ, получилось там набрать очки. Но все-таки мне уже не 16-17 лет — нужно уже играть с мужиками, а не с детьми.

В марте 2022 года стало известно об обнаружении у игрока онкологического заболевания (лимфомы Ходжкина). Летом он прошел курс лечения и возобновил карьеру.

На драфте НХЛ-2022 форвард был выбран «Вашингтоном» под 20-м номером.