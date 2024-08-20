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Сегодня, 11:14

Миска заявил, что результаты хоккейных турниров могли быть другими при участии россиян

Виктория Кравченко
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Вратарь московского «Динамо» Хантер Миска заявил, что результаты последних международных хоккейных турниров могли быть другими в случае участия в них сборной России.

«Я думаю, что все хотят играть против сильнейших сборных. Для хоккея это неудача в соревновательном плане. Думаю, что результаты последних турниров могли бы быть и другими. То же самое касается и некоторых дисциплин на прошедшей Олимпиаде», — цитирует Миску ТАСС.

Совет ИИХФ в марте 2025 года в очередной раз обсудит возможность допуска сборных России и Белоруссии до международных турниров.

Источник: ТАСС
ХК Динамо (Москва)
Хантер Миска
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