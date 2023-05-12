Мисюль: «Локомотиву» был нужен Кубок Гагарина, никто в команде не удовлетворен итогом сезона»

Бывший защитник «Локомотива» Даниил Мисюль высказался об итогах сезона для ярославского клуба.

«Оценка сезону «Локомотива»? Не знаю, какую оценку тут можно поставить. Мы все шли к Кубку Гагарина, хотели выиграть титул, но вылетели во втором раунде. Седьмая игра там была или не седьмая — это уже не так важно. Нам был нужен кубок, и думаю, что никто в команде не удовлетворен итогом сезона. В серии с ЦСКА отыгрались с 1-3, но в последнем матче чего-то не хватило. Сложно сказать, чего именно. Видимо, в седьмой игре ЦСКА просто оказался опытнее. У их хоккеистов большое количество кубкового опыта, и в этом мы им уступили», — приводит «Чемпионат» слова Мисюля.

В прошедшем сезоне «Локомотив» вышел во второй раунд плей-офф КХЛ, где уступил в серии ЦСКА со счетом 3-4. Лучшим результатом ярославского клуба в Кубке Гагарина является выход в финал сезона-2008/09.