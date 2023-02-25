0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 02:35

Митякин — о разгроме «Куньлуня»: «Сегодня был тяжелый матч, поэтому счет не отражает действительность»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал победу над «Куньлунем» (7:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хороший матч. В первом периоде было нервно. Все понимали, что всё от нас зависит, поэтому осторожно играли. Робкий был период. Понимали, что нельзя ошибаться. Но мы все хотели выйти в плей-офф, поэтому поговорили в перерыве, обсудили с тренерами, в чём можно добавить. Вышли, сыграли хорошо, забили свои головы и строго сыграли в обороне. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу! Не скажу, что «Куньлунь» играл плохо — у них хорошая команда. Сегодня был тяжелый матч, поэтому счет не отражает действительность. Не смотрели на результат «Трактора». Настраивались на «Куньлунь», ведь всё зависело от нас. Шансы против «Ак Барса»? В плей-офф всё начинается сначала. Мы играли с ними хорошие матчи, выигрывали. «Ак Барс» — хорошая команда, мастеровитая, но мы будем сражаться», — цитирует пресс-служба лиги Митякина.

«Нефтехимик» набрал 72 очка и обеспечил себе 8-е место в Восточной конференции, попав в плей-офф. «Трактор» имеет математические шансы догнать команду из Нижнекамска, но по дополнительным показателям все равно останется на 9-м месте.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/24/510314.html
Евгений Митякин
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
1
Обсудить
Читайте также
Голова вместо мяча и город как футбольное поле. Английский способ праздновать Масленицу
Овечкин вернулся на руины. «Вашингтон» потерял лицо без своего капитана
Арестович заявил о способности Киева захватить Приднестровье за три дня
В Роспотребнадзоре назвали главный мужской продукт
Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова госпитализировали
Стало известно о неготовности врачей выводить Костомарова из медикаментозного сна
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журавлев: «Проводили Зарипова поражением — это не очень хорошо»