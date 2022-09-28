Митякин: «Наконец-то мы прервали эту неудачную серию»

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамская команда одержала первую победу в сезоне.

«Хороший матч. Наконец-то мы прервали эту неудачную серию. Это была командная победа. Много бросков заблокировали, вратарь нас подтащи в моментах, где надо было. Все парни отдавали игре, хорошая лавка была. Думаю, дальше будет только лучше — и качество игр, и результат. У Анселя хороший бросок был, принес нам победу. Когда «Сибирь» догнала, не было страха. Из прошлого матча мы сделали выводы, учли ошибки. Терпели, ловили всё на себя. В третьем они добавили, но мы хорошо оборонялись, были моменты. Мы провели хороший матч. Большинство? Пока не идёт, хотя в начале сезона мы забивали. Надо больше «Ак Барс» больше тридцати попыток не забивал, хотя там такие мастера! Поэтому и нас прорвет. Будем больше бросать, вратаря закрывать, и всё хорошо будет.

«Нефтехимик» с тремя очками идет на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» располагается на 4-й строчке — 14 очков.