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28 сентября, 04:07

Митякин: «Наконец-то мы прервали эту неудачную серию»

Евгений Козинов
Корреспондент

Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал победу над «Сибирью» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ. Нижнекамская команда одержала первую победу в сезоне.

«Хороший матч. Наконец-то мы прервали эту неудачную серию. Это была командная победа. Много бросков заблокировали, вратарь нас подтащи в моментах, где надо было. Все парни отдавали игре, хорошая лавка была. Думаю, дальше будет только лучше — и качество игр, и результат. У Анселя хороший бросок был, принес нам победу. Когда «Сибирь» догнала, не было страха. Из прошлого матча мы сделали выводы, учли ошибки. Терпели, ловили всё на себя. В третьем они добавили, но мы хорошо оборонялись, были моменты. Мы провели хороший матч. Большинство? Пока не идёт, хотя в начале сезона мы забивали. Надо больше «Ак Барс» больше тридцати попыток не забивал, хотя там такие мастера! Поэтому и нас прорвет. Будем больше бросать, вратаря закрывать, и всё хорошо будет.

«Нефтехимик» с тремя очками идет на последнем месте в Восточной конференции КХЛ. «Сибирь» располагается на 4-й строчке — 14 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/27/502906.html
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ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
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