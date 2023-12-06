Моисеев: «Несмотря на то, что играли против мастеров, для нас это был рядовой матч»

Нападающий «Северстали» Дмитрий Моисеев прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Сегодня получилась обоюдоострая игра, много моментов. Забили свои голы, выстояли в меньшинстве, от этого и результат. Несмотря на то, что играли против мастеров, для нас это был рядовой матч, мы просто играли на победу», — цитирует пресс-служба лиги Моисеева.

«Ак Барс» с 48 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 40 очками идет на 7-й строчке в Западной конференции.