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Сегодня, 19:45

«Монпелье» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Монпелье» и «Монако» встретятся в матче чемпионата Франции
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин.
Фото Global Look Press
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«Монепелье» и «Монако» встретятся в матче 18-го тура французской лиги 1 в пятницу, 17 ноября. Игра будет проходить на «Стад де ля Моссон» в Монпелье и начнется в 21.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт» (по подписке на сервис). С ключевыми событиями и результатом игры можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

Франция. Лига 1. 18-й тур
17 янв, 21:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
Монако

Предыдущая встреча команд в лиге 1 прошла в сентябре 2024 года и завершилась победой «Монако» — 2:1.

«Монпелье» находится на последнем, 18-м месте в чемпионате Франции с 9 очками в 17 турах. «Монако» располагается на третьей строчке турнирной таблицы с 31 очком, у лидирующего «ПСЖ» — 43.

Футбол
ФК Монако
ФК Монпелье
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