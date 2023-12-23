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Сегодня, 10:44

Мороз заявил, что удаление в третьем периоде сыграли большую роль в поражении от «Спартака»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий минского «Динамо» Вадим Мороз назвал причину поражения команды в матче регулярного чемпионата ФОНБЕТ КХЛ против московского «Спартака» (2:4).

«Хорошая, быстрая игра. Играть против лидера всегда интересно. Нам не удалось реализовать свои моменты. Шансов было предостаточно. Удаления в третьем периоде нас подвели, они сыграли большую роль в поражении», — приводит слова Мороза Legalbet.

«Спартак» набрал 60 очков и по дополнительным показателям обошел «Динамо» (60 очков) в турнирной таблице Западной конференции. Красно-белые одержали четвертую победу подряд.

У «Динамо» прервалась победная серия из трех игр. Минчане с 40 очками — на 8-й строчке.

Источник: https://legalbet.ru/news/moroz-o-porazhenii-ot-spartaka-nas-podveli-udaleniya-v/
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