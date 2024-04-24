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Сегодня, 23:27

Морозов: «Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат и счет в серии»

Алина Савинова
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Президент КХЛ Алексей Морозов поделился впечатлениями от финальной серии плей-офф между «Металлургом» и «Локомотивом».

Магнитогорская команда 24 апреля одержала четвертую подряд победу в серии с ярославским клубом и стала победителем Кубка Гагарина.

«Никто не мог предсказать такой результат. Но тем интереснее. Хоккей стал непредсказуемым, никто не может угадать результат и счет в серии. К этому мы и стремимся. Хорошая финальная серия, хороший плей-офф. Мы получили много откликов по поводу перекрестного плей-офф — благодаря дополнительной интриге он понравится публике, экспертам, журналистам. Спасибо болельщикам, которые бьют все рекорды по посещению сайта КХЛ, новостных лент. Будем стараться продолжать в том же духе!» — приводит пресс-служба КХЛ слова Морозова.

Магнитогорцы завоевали трофей в третий раз в истории, ранее «Металлург» побеждал в 2014 и 2016 годах. Команда из Челябинской области стала третьей в истории лиги, которая трижды выигрывала Кубок Гагарина, сравнявшись по этому показателю с «Ак Барсом» и ЦСКА.

Источник: https://www.khl.ru/news/2024/04/24/531390.html
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Металлург (Магнитогорск)
Кубок Гагарина
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