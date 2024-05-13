Президент КХЛ Морозов: «Перекрестный плей-офф был изюминкой для всех»

Президент КХЛ Алексей Морозов на церемонии закрытия сезона-2023/24 прокомментировал итоги прошедшего чемпионата.

— Сезон выдался ярким и интересным, с интригой. Мы провели Матч звезд на самой большой арене мира. Перекрестный плей-офф был изюминкой и интригой для всех нас. Кубок получил «Металлург». Еще раз поздравляю команду с этим.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2023/24 завершился победой московского «Динамо». Победителем Кубка Гагарина стал «Металлург», который завоевал трофей в третий раз в своей истории. В финальной серии плей-офф КХЛ магнитогорская команда в четырех матчах обыграла «Локомотив».