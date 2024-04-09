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Сегодня, 13:41

Морозов может остаться в «Спартаке» на следующий сезон

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что нападающий Иван Морозов может продолжить выступать за команду.

«Все возможно, все реально. У Николая Голдобина и Павла Порядина еще есть контракты. Думаю, мы и с Морозовым договоримся, эту тройку реально сохранить. Еще я знаю, что Иван и сам никуда не хочет уходить, я с ним разговаривал», — цитирует Жамнова ТАСС.

В сезоне-2023/24 Морозов набрал 38 (11+27) очков в 37 матчах регулярного чемпионата КХЛ. В Кубке Гагарина на счету 23-летнего форварда 8 (3+5) очков в 11 играх. Хоккеист выступал за красно-белых на правах аренды из «Вегаса».

Источник: ТАСС
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