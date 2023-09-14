Морозов — о Fan ID в хоккее: «В КХЛ совершенно другая публика, стремимся делать матчи семейными праздниками»

Президент КХЛ Алексей Морозов прокомментировал возможность введения Fan ID на матчах лиги.

— Это все разговоры. Возможно, это рассматривается в разных видах спорта. До этого мы встречались с Минспорта и обсуждали нашу ситуацию. У нас совершенно другая публика. Сейчас у КХЛ все направлено на привлечение молодой аудитории, семей на хоккей. Стремимся делать матчи семейными праздниками.

У нас другая ситуация по сравнению с другими видами спорта. У лиги есть стратегия. Мы докладывали, что многие клубы даже не являются собственниками дворцов. Этот вопрос нужно будет решать глобально. Мы готовы к диалогу. На данный момент мы видим, что аудитория прибавляется, что люди идут на хоккей. На матчах КХЛ отлично работают службы безопасности всех клубов, которые объясняют всем болельщикам правила поведения на трибунах.