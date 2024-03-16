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16 марта, 09:53

Морозов ожидает еще сюрпризов по ходу текущего плей-офф КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что нынешний розыгрыш плей-офф должен еще удивить результатами.

«Первый раунд получился очень интересным, порадовала и содержательная игра, и посещаемость, достигшая рекордного уровня, — цитирует Морозова ТАСС. — Мало кто ожидал, что оба финалиста завершат сезон в первом же раунде. Мы к этому и стремимся: чтобы было больше конкуренции и непредсказуемости. Надеемся, что в дальнейшем будет еще интереснее».

Выступление в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина уже завершили прошлогодние финалисты — ЦСКА и «Ак Барс». В четвертьфиналах сыграют «Динамо» (Москва) — «Трактор», «Металлург» — «Спартак», «Авангард» — «Локомотив», СКА — «Автомобилист».

Источник: ТАСС
Алексей Морозов (хоккей)
КХЛ
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