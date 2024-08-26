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Сегодня, 12:50

Морозов — о добровольном понижении зарплаты Грицюка: «Хоккеист выбирает себе команду, учитывая разные нюансы, не только денежные»

Михаил Зислис
Обозреватель
Алексей Морозов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов в эксклюзивном интервью «СЭ» попытался объяснить, почему форвард СКА Арсений Грицюк добровольно согласился понизить сумму своего годового контракта с 60 до 12 миллионов рублей.

— Вы сами не так давно были игроком. Глядя на ситуацию с Арсением Грицюком, чисто по-человечески можете поверить, чтобы хоккеист взял и отказался от 5/6 своей зарплаты?

— В свое время «Ак Барс» предложил мне понизить зарплату и остаться в Казани, но появился ЦСКА и дал условия гораздо лучше. Я раздумывал, но у меня тогда еще старший сын пошел в школу, поэтому решил вернуться в Москву. Каждый хоккеист выбирает себе команду, учитывая разные нюансы, не только денежные. Тяжело судить игроков, отталкиваясь только от размеров их зарплаты. Ребята, возвращающиеся из НХЛ, в первую очередь смотрят в сторону Москвы и Санкт-Петербурга.

— Но у Грицюка ведь был действующий контракт.

— Ситуация небанальная, но ему могли пообещать огромные бонусы за победу в Кубке Гагарина.

— Так и в СКА говорят. Хотя некоторые менеджеры в кулуарах высказывают сомнения в том, что топ-игроки по меркам КХЛ подписываются в СКА на скромные суммы в 50 миллионов рублей, поскольку в других клубах им предлагали явно больше. До вас доходила такая точка зрения, и как к ней относитесь?

— Мы разговариваем с другими менеджерами, обсуждаем все с разных сторон. Но при этом нельзя сказать, что все настроены максимально критично по отношению к СКА. Армейцы ведут себя в правовом поле максимально грамотно, в полном соответствии с действующим регламентом КХЛ.

Полностью интервью Морозова читайте на сайте «СЭ»

Алексей Морозов (хоккей)
Арсений Грицюк
КХЛ
ХК СКА
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