Морозов приостановил контракт с «Витязем»

«Витязь» сообщил, что нападающий Егор Морозов приостановил контракт с подмосковным клубом.

29-летний форвард присоединился к команде летом этого года. В нынешнем сезоне FONBET Чемпионата КХЛ он сыграл в 10 матчах, в которых набрал 3 (2+1) очка.

Сезон-2023/24 Морозов начинал в московском «Динамо», а позже был обменян в «Адмирал» на денежную компенсацию.

После 15 матчей «Витязь» с 16 очками располагается на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции.