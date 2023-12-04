Морозов рассказал, что четыре клуба КХЛ недотягивают до пола зарплат

Президент КХЛ Алексей Морозов высказался касательно пола зарплат в лиге.

«Все клубы действуют в рамках регламента. Как вы знаете, с этого года у нас появилось новое правило — при заявке на чемпионат иметь уже 85 процентов от пола зарплат, и оно было выполнено. Мы оставили возможность, чтобы они в ходе сезона могли, если надо, усилиться, кроме того, часть зарплатной ведомости заполняется игроками, которые не являются игроками основной команды, но периодически в нее поднимаются. Сейчас четыре клуба недотягивают до пола, но уже предпринимают активные действия, чтобы к концу сезона, когда в итоге окончательно подсчитывается факт выполнения норматива, соответствовать ему», — приводит ТАСС слова Морозова.

Также он отметил, что на следующий год пол зарплат в КХЛ вырастет. В текущем сезоне нижний уровень зарплат для клубов лиги составляет 405 миллионов рублей.