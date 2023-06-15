Морозов считает, что за «Ак Барсом» Билялетдинова будет интересно следить в сезоне-2023/24

Президент КХЛ Алексей Морозов заявил, что за игрой «Ак Барса» в сезоне КХЛ-2023/24 будет интересно следить.

«Зинэтула Хайдярович — великий тренер и настоящая легенда Континентальной хоккейной лиги. Три Кубка Гагарина подтверждают, что это профессионал высочайшего уровня, с которого стоит брать пример. Здорово, что он решил продолжить работу в «Ак Барсе», за казанским клубом будет интересно понаблюдать в новом сезоне», — приводит слова Морозова ТАСС.

15 июня «Ак Барс» объявил о продлении контракта с Билялетдиновым, соглашение подписано до конца следующего сезона.

В сезоне-2022/23 казанский клуб занял первое место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Команда дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила ЦСКА (3-4 в серии).