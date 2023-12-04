Морозов считает оптимальным для команд нынешнее число игр регулярного чемпионата КХЛ

Сегодня, 20:03
Президент КХЛ Алексей Морозов убежден, что количество игр текущего сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ является оптимальным.
«Любой хоккеист скажет, что лучше играть, чем тренироваться. Если помните, это началось еще с Евротура, в котором наша сборная перестала участвовать. Раньше у нас было три паузы, а теперь осталась одна. Эти паузы надо чем-то заполнять, и, конечно же, играми, а не тренировками. Поэтому здесь хоккеистам выгода, ну и это побуждает к тому, чтобы наш чемпионат становился интереснее. Мы полностью поддерживаем, что 68 — это достаточное количество матчей для каждой команды в регулярном чемпионате на то время, которое нам отведено с 1 сентября по 30 апреля», — приводит ТАСС слова Морозова.
С сезона-2022/23 каждая команда проводит по 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, что является рекордным в лиге. На данный момент лидером Западной конференции является московское «Динамо», набравшее 53 очка за 38 игр. На «Востоке» первое место занимает «Металлург» (55 очков после 39 встреч).