Морозов считает оптимальным для команд нынешнее число игр регулярного чемпионата КХЛ

Президент КХЛ Алексей Морозов убежден, что количество игр текущего сезона ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ является оптимальным.

«Любой хоккеист скажет, что лучше играть, чем тренироваться. Если помните, это началось еще с Евротура, в котором наша сборная перестала участвовать. Раньше у нас было три паузы, а теперь осталась одна. Эти паузы надо чем-то заполнять, и, конечно же, играми, а не тренировками. Поэтому здесь хоккеистам выгода, ну и это побуждает к тому, чтобы наш чемпионат становился интереснее. Мы полностью поддерживаем, что 68 — это достаточное количество матчей для каждой команды в регулярном чемпионате на то время, которое нам отведено с 1 сентября по 30 апреля», — приводит ТАСС слова Морозова.

С сезона-2022/23 каждая команда проводит по 68 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, что является рекордным в лиге. На данный момент лидером Западной конференции является московское «Динамо», набравшее 53 очка за 38 игр. На «Востоке» первое место занимает «Металлург» (55 очков после 39 встреч).